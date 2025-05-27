Soko Kitzbühel: Stalker (6/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 19
Folge 6: Soko Kitzbühel: Stalker (6/13)
Ein nächtlicher Überfall erschüttert das SOKO-Team: Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung brutal attackiert und schwebt in Lebensgefahr. Die Spuren deuten auf einen Stalker hin, der bereits in Innsbruck Verbrechen begangen hat – doch diesmal ist die Tat deutlich brutaler. Für Lukas und Nina ist klar: Der Täter wird weiter eskalieren. Erste Hinweise führen in ein belebtes Fitnesscenter, wo Nina glaubt, dem Stalker endlich auf der Spur zu sein. Doch ein folgenschwerer Fehler bei der Ermittlungsarbeit stellt nicht nur ihre Intuition infrage, sondern auch den Zusammenhalt des gesamten Teams. Krimiserie, AUT 2020 Buch: Ralph Werner Regie: Martin Kinkel Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Peter Windhofer (Oskar Pitts) Angelika Strahser (Marlies Pitts) Matthias Stein (Roland Kittl) Salka Weber (Sabrina Hoffmann) Naemi Latzer (Iris Danner) Simon Hatzl (Major Schneider)
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick