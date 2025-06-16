Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nach seinem Autounfall schwebt Tobias nicht mehr in Lebensgefahr, doch mit Kroisleitner herrschen weiter Eiszeit und Schuldzuweisungen. Tobias’ Mutter Hanni kämpft in Kitzbühel darum, ihr 20 Jahre altes Lügengebilde zu zerstören. Lukas und Nina ermitteln unterdessen in einem Mordfall bei Bergarbeitern, wo familiäre Konflikte zwischen Georg Hinteregger und seiner Tochter Lisa dominieren. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

