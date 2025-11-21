Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 2

Soko Kitzbühel (2/12): Wilderer

ORF1Staffel 1Folge 240vom 21.11.2025
Im Revier des passionierten Jägers Johannes von Wegenstein wird seit Monaten gewildert. Aber weder ihm noch seinem Jagdaufseher Franzach gelingt es, den Wilderer zu stellen. Als Wegenstein eines Morgens doch auf den Raubschützen trifft, endet dies für ihn tödlich. Karin und Andreas ermitteln bei Frau von Wegenstein, befragen den Hamburger Industriellen Sven Ludwig und dessen an den Rollstuhl gefesselte Mutter Therese. Ludwig hatte sich in Kitzbühel um die Pacht einer Hochgebirgs-Jagd bemüht, war aber speziell von Johannes von Wegenstein, dem Obmann der Jagdgenossenschaft, abgelehnt worden. Ist nun der lange gesuchte Wilderer auch der Mörder, oder sind es zwei Personen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen geschossen haben könnten? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Jochen Horst (Franzach) Christine Mayn (Baronin v. Wegenstein) Nick Wilder (Sven Ludwig) Gisela Uhlen (Therese Ludwig) Buch: Martin Ambrosch, Georg Kurzbauer Regie: Carl Lang Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper

