Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 249: Soko Kitzbühel (12/12): Fit für den Tod
In einem Bio-Aktiv-Zentrum halten Helge Schramm, ein sehr sportlicher Motivationstrainer, und der Psychologe Dr. Josef Böck für eine Gruppe von fünfzehn Teilnehmern ein Seminar „gegen die Angst“ ab. Beim anschließenden 30-km-Lauf beginnt Helge plötzlich schwer zu atmen, er taumelt und bricht tot zusammen. Wurde er vergiftet? Karin und Andreas ermitteln im Zentrum: Schramms Schwester Monika ist die Geschäftsführerin, ihr Freund Christian Rotter, ein Yuppie und Börsen-Spekulant, Roswitha Bauer, die Ernährungsberaterin des Unternehmens. Sehr zum Missfallen von Hannes baut auch die Gräfin Schönberg auf die Fähigkeiten von Josef Böck, ihr positives Denken zu fördern. Als Monika Schramm von einem Auto angefahren wird, beginnen Karin und Hannes ein raffiniertes Spiel zu spielen. Aber nach Regeln, die sie vorgeben. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
