Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 248: Soko Kitzbühel: Die Nagelfalle (11/12)
Der junge Mountainbiker Alex Drechsler kommt vor den Augen seines Trainers Simon Maurer, seines älteren Bruders Roland und seines schärfsten Konkurrenten Mike Sternbauer bei einer schnellen Downhill-Fahrt schwer zu Sturz und stirbt im Krankenwagen. Für Karin und Andreas ist es bald klar, dass der talentierte Sportler einem Anschlag zum Opfer gefallen sein muss. Herr Drechsler, der Vater von Alex und Besitzer eines Sportgeschäftes, verdächtigt Mike, da Alex ihm unmittelbar vorher einen lukrativen Sponsorvertrag weg geschnappt hatte. Simon Maurer, der zusammen mit seiner Frau Lisa in der Nähe von Kitzbühel eine Bike-Academy leitet, macht sich Vorwürfe, dass er das Wettrennen zwischen Alex und Mike nicht verhindert hat. Für die Soko-Beamten ist aber auch Roland verdächtig, weil Vater Drechsler sein Geschäft nicht ihm, sondern Alex übergeben wollte. Da kommt es zu einem zweiten Attentat. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Philipp Hochmair (Simon Maurer) Petra Torky (Lisa Maurer) Heinz Trixner (Herr Drechsler) Dennis Grabosch (Roland Drechsler) Simon Hatzl (Mike Sternbauer) Regie: Hans Werner Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
