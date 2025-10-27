Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 20

Soko Kitzbühel (10/13): Unter Strom

ORF1Staffel 1Folge 10vom 27.10.2025
Soko Kitzbühel (10/13): Unter Strom

Soko Kitzbühel Staffel 20

Folge 10: Soko Kitzbühel (10/13): Unter Strom

45 Min.Folge vom 27.10.2025

Im Elektrikerbetrieb von Steffis neuem Freund Gerhard wird einer der Lehrlinge tot aufgefunden. Wie sich herausstellt, ist er durch einen absichtlich herbeigeführten Stromschlag gestorben, dem er sich allem Anschein nach auch noch freiwillig ausgesetzt hat. Während Steffi mit der unangenehmen Wahrheit konfrontiert wird, dass Gerhard mit der Firmenchefin Nora verheiratet ist und ein behindertes Kind hat, versuchen die Ermittler herauszufinden, welches gefährliche Spiel Jonas gespielt hat – und wer den Stromregler so manipuliert hat, dass er zu einer tödlichen Waffe geworden ist Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

