Folge 12: Soko Kitzbühel (12/13): Start Up
Der Start-up-Event "Kitz4Future" endet für den ehrgeizigen Entrepreneur Tim Trebo mit einer herben Enttäuschung, und wenige Stunden später ist er tot. Feinde hatte Trebo genug, schließlich war er für seinen persönlichen Erfolg bereit, über Leichen zu gehen – auch über die seiner besten Freunde. Nina (Julia Cencig) nähert sich unterdessen ihrer entfremdeten Mutter Barbara (Mercedes Echerer) an, doch eine überraschende Nachricht reißt die beiden erneut auseinander. Besetzung; Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Felix Kreutzer (Tobias) Mercedes Echerer (Barbara Pokorny) Josef Mohamed (Jimmy Geyer) Mark Kuhn (Klaus Holaus) Anna Platen (Anja Messner) Lukas Hupfeld (Erwin Wörndl) Lukas B. Amberger (Tim Trebo) Oliver Baier (Moderator) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Stefan Hafner, Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
