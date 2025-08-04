Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 20

Soko Kitzbühel: Gestohlene Träume (2/13)

ORF1Staffel 1Folge 2vom 04.08.2025
Soko Kitzbühel: Gestohlene Träume (2/13)

Soko Kitzbühel Staffel 20

Folge 2: Soko Kitzbühel: Gestohlene Träume (2/13)

44 Min.Folge vom 04.08.2025

Ein schwarzer Jugendlicher wird tot auf der Choralpe aufgefunden. Nachdem das Soko-Team zu Anfang noch in Flüchtlingskreisen ermittelt, richtet sich der Verdacht bald gegen Ex-Fußballprofi Gernot Halterer. Halterer ist inzwischen Spielerberater und vermittelt afrikanische Talente an Klubs in ganz Europa. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

