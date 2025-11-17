Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 20

ORF1Staffel 1Folge 26vom 17.11.2025
Folge 26: Soko Kitzbühel (13/13): Abschied

44 Min.Folge vom 17.11.2025

Der Schönheitschirurg Reinhard Endacher hat Valium im Blut, als er bei einem Autounfall stirbt. Seine Kollegin Bernadette Trelli könnte ihm das Valium unbemerkt verabreicht haben, denn Endacher wollte sie nicht mehr in seiner Privatklinik haben. Jetzt kann sie bleiben - und seine Patientinnen übernehmen. Endachers Assistentin Natalie Petzl weiß Bescheid und setzt die neue Chefin unter Druck. Schließlich stellt sich heraus, dass Endacher nebenher gut damit verdient hat, Verbrechern in heimlichen OPs neue Gesichter zu verpassen und sie so vor Verfolgung zu schützen. Lukas und Kroisleitner müssen sich fragen, wer eventuell noch von den kriminellen Machenschaften wusste, während Nina vor einer ihrer schwersten Entscheidungen steht: Soll sie sich von ihrer entfremdeten und totkranken Mutter Barbara verabschieden, bevor diese für Sterbehilfe in die Schweiz fährt? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

