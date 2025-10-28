Soko Kitzbühel (1/15): TodeslaufJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 247: Soko Kitzbühel (1/15): Todeslauf
Während des "Koasa-Laufs“, des weltweit bekannten, internationalen Ski-Langlaufwettbewerbes in der Nähe von Kitzbühel, an dem auch Karin Kofler teilnimmt, wird Ferdinand Alber, der Besitzer der Wachsfimra "Albex & Partner“, ermordet. Er wurde offenbar mit einem Biathlon-Gewehr erschossen. Karin und Andreas stoßen im Biathlon-Trainingszentrum auf Horst Schellhammer, den Betreuer der Biathleten. Der ist an der Wachsfirma von Alber beteiligt und würde von dessen plötzlichem Tod profitieren. Aber auch der Biathlet Philipp Schnabel und dessen Vater sind verdächtig. Der Ermordete soll dem alten Schnabel ein spezielles Wachsrezept gestohlen haben. Wachsspuren, aber auch mysteriöse farblose Kügelchen und ein – zur Verwunderung der Gräfin – als Langläufer überraschend erstarkter Hannes Kofler beschäftigen in der Folge das Kitzbüheler Ermittlerduo. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick