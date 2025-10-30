Soko Kitzbühel (6/15): Die WildenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 252: Soko Kitzbühel (6/15): Die Wilden
Beim jährlichen Harley-Davidson-Treffen in Kitzbühel eskaliert ein Streit zwischen Bikern und einer aggressiven Motocross-Gruppe. Kurz darauf wird Alfred Auer auf der Rennstrecke bei Kundl ermordet aufgefunden. Für Karin und Andreas beginnt ein schwieriger Fall: Wer hatte ein Motiv? Verdächtig sind unter anderem Thomas Buchinger, Besitzer des Motocross-Geländes, Motorradshop-Chef David Gilan, der Freund des Opfers Franz Welt und Auers Ex-Freundin Sabine. Schließlich ist es Andreas’ Idee, die den entscheidenden Schritt zur Rekonstruktion des Tathergangs liefert und den Täter überführt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Michael Roll (David Gilan) Helmut Berger (Thomas Buchinger) Xaver Hutter (Franz Welt) Jule Ronstedt (Sabine Ernst) Wolfram Rupperti (Alfred Auer) Thomas Fischer (Baron Vielmetti) Leopold Dallinger (Forensiker) Regie: Michael Zens Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
