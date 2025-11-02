Soko Kitzbühel (9/15): Tödliches DreieckJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 255: Soko Kitzbühel (9/15): Tödliches Dreieck
Harald Moeller und Julian Schweiger suchen beim sogenannten Seilbahn-Surfen den ultimativen Nervenkitzel: An Gurten hängend rasen sie von Stütze zu Stütze talwärts. Doch der Extremsport endet tragisch – Sandra Perlinger, Julians Partnerin und Moellers Geliebte, stürzt in die Tiefe und stirbt. Für Karin und Andreas stellt sich die Frage: Unfall oder Mord? Hinweise führen in Moellers Vergangenheit, über die der Klatschjournalist Alexander Eisfeld offenbar mehr weiß. Während Moellers Ehefrau und Managerin Veronika gegen etwaige Enthüllungen kämpft, stößt Hannes auf eine weitere Leiche – und vertraut einmal mehr seinem Instinkt und Spürsinn. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Simon Licht (Harald Moeller) Brigitte Karner (Veronika Moeller) Hannes Hellmann (Alexander Eisfeld) Vera Böhnisch (Sandra Perlinger) Volker Bruch (Julian Schweiger) u.a. Buch: Ralph Werner Regie: Johannes Hebendanz Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
