Soko Kitzbühel (10/15): Eine Mords-Rallye
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 256: Soko Kitzbühel (10/15): Eine Mords-Rallye
Hannes und die Gräfin werden während der Oldtimer Rallye auf das Kitzbüheler Horn Zeugen eines aufsehenerregenden Unfalls: Vor ihren Augen rollt ein brennendes Auto auf einen Abgrund zu, fällt in die Tiefe und explodiert. Der Besitzer des Wagens, Christian Gnad, hat seiner Frau, der Schauspielerin Susanna Gnad, einen Abschiedsbrief hinterlassen. In diesem erklärt er ihr, dass er nach seiner öffentlich gewordenen Affäre mit der jungen Nicole Trauninger, der Frau des Zahnarztes Dr. Michael Trauninger, keinen anderen Ausweg mehr gewusst hätte. Karin und Andreas finden bei ihren Ermittlungen aber heraus, dass es kein spektakulärer Selbstmord, sondern Mord war. Verdächtig sind vor allem die beiden Betrogenen - Susanna und Dr. Trauninger. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Daniela Ziegler (Susanna Gnad) Bernd Herzsprung (Christian Gnad) Frank Behnke (Michael Trauninger) Martina Schütze (Nicole Trauninger) u.a. Buch: Martin Ambrosch Regie: Carl Lang Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
