Soko Kitzbühel (10/12): Die Bestattung
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 258: Soko Kitzbühel (10/12): Die Bestattung
Im Schauraum des renommierten Bestattungsunternehmens Gillmeier entdeckt Hannes die Leiche des Besitzers. Schockiert verständigt er Andreas. Doch als die beiden am Tatort eintreffen, ist die Leiche verschwunden. Weder Hannes und die Gräfin noch Herr Rahner, der leitende Angestellte, können sich das "Phänomen" erklären. Zur gleichen Zeit ist Günther Terhagen, der Appartements und Häuser an vermögende Ausländer verkauft, entführt worden. Es gibt einen seltsamen Anruf und eine Lösegeldforderung. Terhagens Frau ist bereit, zu zahlen. Und auch die verschwundene Leiche kann Dank Hannes Hilfe wieder gefunden werden. Gibt es Zusammenhänge zwischen den beiden Verbrechen? Die Zeit für die Lösung des Rätsels wird knapp. Im letzten Moment können Karin und Andreas ein weiteres Verbrechen verhindern. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Johannes Silberschneider (Rahner) Isabel Karajan (Frau Terhagen) Gerd Silberbauer (Herr Terhagen) Susanna Knechtl (Alma) Werner Rom (Gillmeier) Regie: Carl Lang Buch: Alfred Paul Schmidt Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
