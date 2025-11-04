Soko Kitzbühel (14/15): Blutiger AbschiedJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 259: Soko Kitzbühel (14/15): Blutiger Abschied
Generaldirektor Mantler, der Österreich-Chef einer deutschen Hotel-Holding, wird im Kitzbüheler Parkhotel von der Gräfin Schönberg in seiner Suite tot aufgefunden. Ermordet. Die Gräfin wollte mit dem Generaldirektor über ein neues Innendesign des Gebäudes sprechen, das sie gemeinsam mit der Designer-Firma von Ing. Keil ausgearbeitet hat. Im Zuge ihrer Ermittlungen stoßen Karin und Andreas - assistiert von Hannes, dem allgegenwärtigen Haubenkoch - auf einen möglichen Bestechungsfall, denn - wie der Hotelmanager Karl Amon zu berichten weiß - hatte die Firma Salvenmoser ein wesentlich preisgünstigeres Angebot offeriert. Allerdings vergeblich. Wie Karin vom Hotelportier Lugger und dessen Frau erfährt, hatte es zwischen dem Generaldirektor und Direktor Amon Spannungen gegeben, von denen auch der Chefkoch des Hotels zu erzählen weiß. Für Hannes und die Gräfin wird die Neugierde zur tödlichen Gefahr. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Harald Posch (Josef Keil) Christian Spatzek (Salvenmoser) Elmar Drexel (Lugger) Jacques Breuer (Karl Amon) Irene Kugler (Frau Lugger) Patricia Lueger (Martina Maybach) Gerhard Zemann (Chefkoch) Regie: Johannes Hebendanz Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
