Folge 260: Soko Kitzbühel (15/15): Lockvogel
Der Rechtsanwalt Dr. Robert Tönjes wird in seinem Kitzbüheler Haus ermordet aufgefunden. Wie Karin und Andreas im Zuge ihrer Ermittlungen herausfinden, hatte der in undurchsichtige Grundstückdeals verwickelte Anwalt die letzten Stunden zusammen mit Irina Myskina, einer jungen Frau ukrainischer Abstammung, verbracht. Diese aber ist und bleibt verschwunden. Mordverdächtig sind aber auch Andrea Calvi, ein Geschäftsmann aus Italien, der etwas obskure Privatdetektiv Richard Mannstein, der für Calvi recherchiert hatte und das Ehepaar Alfred und Vera Perlmoser. Hannes Kofler, empört über den Verdacht gegen seinen Stammgast Calvi, lässt sich von der Gräfin Schönberg nicht daran hindern, im Zuge seiner Nachforschungen ein zwielichtiges Etablissement und dessen Chef Christof Osterer aufzusuchen, weil er Irina ebenfalls auf der Spur ist. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Jockel Tschiersch (Robert Tönjes) Vitus Zeplichal (Alfred Perlmoser) Michele Oliveri (Andrea Calvi) Lea Mornar (Irina Myskina) Katja Keller (Vera Perlmoser) Michael Schottenberg (Christof Osterer) Buch: Hermann Schmid Regie: Peter Sämann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
