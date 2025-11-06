Soko Kitzbühel: Der Ring der Toten (2) (2/16)Jetzt kostenlos streamen
Folge 246: Soko Kitzbühel: Der Ring der Toten (2) (2/16)
Immer mehr Indizien weisen für die Soko Kitzbühel darauf hin, dass der Mord an Stefan Neidhardt ein Racheakt des von ihm entlassenen Bauleiters Fritz Haas gewesen sein könnte. Als dann auch noch die Tatwaffe in einem Versteck bei Haas entdeckt wird, scheint sich der Fall zu klären. Umso mehr, als sich Haas seiner Verhaftung durch eine spektakuläre Flucht zu entziehen sucht. Doch dann geschieht ein neuer Mord, der dem Fall eine überraschende Wendung gibt und Karin und Andreas endgültig veranlasst, sich mit der Familientragödie, die sich um Robert Neidhardts erste Frau vor Jahren abgespielt hat, noch intensiver zu befassen. Ist doch Bruno Neidhardt der Mörder seines Bruders? Und welche Rolle spielen Roswitha und ihr Vater, Robert Neidhardt? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Günther Maria Halmer (Robert Neidhardt) Elisabeth Trissenaar (Sofia von Schöll) Bibiana Beglau (Ela Neidhardt) Fritz Karl (Bruno Neidhardt) Jasmin Gerat (Roswitha Neidhardt) Andreas Lust (Klaus Haas) Martin Halm (Stefan Neidhardt) Regie: Andreas Prochaska Bildquelle: ORF/BEO-Film/Photoproduction Marco
