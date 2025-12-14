Soko Kitzbühel (8/15): Kajak in den TodJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 4
Folge 261: Soko Kitzbühel (8/15): Kajak in den Tod
Sandra Stelzer, Kajak-Spitzensportlerin und Besitzerin des sogenannten "Fun-Clubs" für Kajakfahrer, wird unmittelbar nach einer Konkurrenz tot aufgefunden. Was zunächst wie ein Kajakunfall aussieht, wird von der Kripo Kitzbühel und der Gerichtsmedizinerin bald als Mord erkannt. War vielleicht Eifersucht der Mordgrund? Denn Dieter Holzer, der Mitbesitzer des "Fun-Clubs", war ihr Freund gewesen, nachdem Sandra sich von Erik Pils, einem Steuerberater, getrennt hatte. Pils ist ebenso Kajaksportler und Mitglied des Clubs wie seine neue Begleiterin Dr. Eva Brunner, die Geschäftsführerin der Werbeagentur "Konzept". Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Kai Scheve (Dieter Holzer) Nicole Beutler (Eva Brunner) Anian Zollner (Erik Pils) Monika Finotti (Gudrun Stelzer) Katrin Lampe (Sandra Stelzer) Sepp Schauer (Hans Fink) u.a. Buch: Hannes Wirlinger Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
