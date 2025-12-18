Soko Kitzbühel (1/15): Feindliche ÜbernahmeJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 28: Soko Kitzbühel (1/15): Feindliche Übernahme
Der amerikanische Konzernchef Bob Snyder, Eigentümer der stark expandierenden "Snyder Fruit Company", ist mit seinem Privatjet in Tirol gelandet. Er plant die feindliche Übernahme der Supermarktkette von Herbert Hofmann, der Europas Vertriebswege kontrolliert. Als Hofmann Snyders Pläne durchkreuzt, wird er auf einer gesperrten Piste von einer Pistenraupe überrollt. Klaus gibt an, seinen eigenen Bruder als Fahrer erkannt zu haben. Doch die Soko Beamten wollen seinen Aussagen nicht wirklich glauben. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) John Phillip Law (Bob Snyder) Clelia Sarto (Kathi Muth) Henning Baum (Peter Fischer) Thure Riefenstein (Klaus Fischer) Christoph Hemrich (Herbert Hofmann) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
