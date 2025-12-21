Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 5

Soko Kitzbühel (2/15): Tödliches Schweigen

ORF1Staffel 1Folge 29vom 21.12.2025
Soko Kitzbühel (2/15): Tödliches Schweigen

Soko Kitzbühel (2/15): Tödliches SchweigenJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 5

Folge 29: Soko Kitzbühel (2/15): Tödliches Schweigen

44 Min.Folge vom 21.12.2025

Bei einem Snowboard-Rennen, an dem auch die beiden Rivalinnen Conny Stranzl und Elke Obermeier teilnehmen, kommt Elke zu Sturz und wird vom Sanitäter Paul Angerer und von dem Arzt Dr. Martin Kraus sofort medizinisch versorgt. Stunden später ist nicht nur Elke, sondern auch der Arzt tot. Wie die Gerichtsmedizinerin Dr. Haller feststellt, wurde Dr. Kraus mit einem Snowboard erschlagen. Bei ihren Recherchen stoßen Karin und Andreas auf dunkle Punkte in der Vergangenheit des Mordopfers. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Julian Weigend (Robert Goergl) Holger Schober (Paul Angerer) Miranda Leonhardt (Conny Stranzl) Lili Hering (Marlies Stranzl) Regie: Gerald Liegel Buch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 5
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 5

Soko Kitzbühel Staffel 5

Alle 1 Staffeln und Folgen