Folge 29: Soko Kitzbühel (2/15): Tödliches Schweigen
Bei einem Snowboard-Rennen, an dem auch die beiden Rivalinnen Conny Stranzl und Elke Obermeier teilnehmen, kommt Elke zu Sturz und wird vom Sanitäter Paul Angerer und von dem Arzt Dr. Martin Kraus sofort medizinisch versorgt. Stunden später ist nicht nur Elke, sondern auch der Arzt tot. Wie die Gerichtsmedizinerin Dr. Haller feststellt, wurde Dr. Kraus mit einem Snowboard erschlagen. Bei ihren Recherchen stoßen Karin und Andreas auf dunkle Punkte in der Vergangenheit des Mordopfers. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Julian Weigend (Robert Goergl) Holger Schober (Paul Angerer) Miranda Leonhardt (Conny Stranzl) Lili Hering (Marlies Stranzl) Regie: Gerald Liegel Buch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
