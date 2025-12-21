Soko Kitzbühel (3/15): Die letzte FahrtJetzt kostenlos streamen
Nach einem nächtlichen Streit über die Finanznöte der Aue-Bergbahnen-AG zwischen dem Seniorchef Hansjörg Aue und seinen Söhnen Patrick, dem Juniorchef der Liftgesellschaft, und Harald, einem Hotelbesitzer, wird Patrick am nächsten Morgen tot aufgefunden. Erfroren im Sessellift auf der Fahrt ins Tal. Nicht nur Patricks Vater und sein Bruder, auch dessen Schwägerin Belinda und der übel beleumundete Honorarkonsul Edwin Gartner, geraten unter Mordverdacht. Hannes und die Gräfin, die auf eigene Faust ermitteln, müssen erfahren, wie man sich im Sessellift fühlt, wenn dieser nächtens in eisiger Kälte plötzlich stoppt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Francis Fulton Smith (Harald Aue) Hans-Michael Rehberg (Hansjörg Aue) Sonsee Neu (Belinda Aue) Markus Boysen (Edwin Gartner) Thomas Morris (Patrick Aue) Arthur Klemt (Walter Kinzl) Regie: Gerald Liegel Buch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
