Soko Kitzbühel (5/15): Der LodenkönigJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 32: Soko Kitzbühel (5/15): Der Lodenkönig
Unmittelbar nach seiner Geburtstagsfeier wird der Lodenmode-Industrielle Alois König im Wald erschossen. Könnte das Mordmotiv in einem Fall von Betriebsspionage zu finden sein, auf den Andreas und Karin bald stoßen? Oder hatte die Täterin oder der Täter ein anderes Motiv? Sowohl Manou, die zweite Frau des Opfers, als auch Anja, dessen Tochter und ihr Geliebter, der Produktmanager Klaus Gründl, hatten ein sehr angespanntes Verhältnis zu Alois König. Aber auch dessen chinesischer Arzt, Prof. Choi, scheint ausreichende Gründe zu haben, seinen Patienten ins Jenseits zu befördern und ist als ehemaliger Sportschütze höchst verdächtig. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Wolfgang Krewe (Klaus Gründl) Katja Woywood (Manou König) Radost Bokel (Anja König) Ronald Beer (Professor Choi) Max Müller (Dr. Pierer) Werner Prinz (Alois König) Buch: Ralph Werner Regie: Georg Schiemann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick