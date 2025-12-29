Soko Kitzbühel (8/15): Mörderische SchnitzeljagdJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 33: Soko Kitzbühel (8/15): Mörderische Schnitzeljagd
Während ihrer Geocaching-Schatzsuche – einer Art von Abenteuerspiel für GPS- und Internet-Benutzer – machen die beiden Freunde Moritz Berger und Hans Salter einen grausigen Fund: die Leiche einer unbekannten Frau. Beinahe gleichzeitig hat Gräfin Schönberg mit Unterstützung des Adventure-Tours-Veranstalters Benjamin Maier eine "altmodische“ Benefiz-Schnitzeljagd organisiert, die zu Gunsten der Waisenhausstiftung einer reichen Argentinierin, stattfindet. Sie hat ihren Vertrauten, Carlos Santigo, testamentarisch als Verwalter der Stiftung eingesetzt, der sich nun in Kitzbühel um die Fertigstellung des Waisenhauses kümmert. Während Karin und Andreas sich um die Identifizierung der Ermordeten bemühen und sich mit den Regeln des Geocaching auseinandersetzen, kommt es zu einem zweiten Mord. Und wieder sind die Positionsdaten des Leichenfundortes ins Internet gestellt worden. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick