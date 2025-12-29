Soko Kitzbühel (9/15): Nachrichten vom TodJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 34: Soko Kitzbühel (9/15): Nachrichten vom Tod
Spät in der Nacht hat Mariette Renner, die Frau des Kaufhausketten-Besitzers Ralf Renner, die gemeinsame Villa in Kitzbühel verlassen. Dem Taxifahrer hat die sichtlich erregte Frau kein klares Fahrziel genannt und ist mitten in einem einsamen Waldstück ausgestiegen. Kurze Zeit später findet sie der wartende Taxifahrer tot auf. In ihrer Handtasche entdeckt die SOKO einen Drohbrief: „Deine Zeit ist abgelaufen. Zu Mariä Himmelfahrt bist du tot!“ Rasch finden Karin und Andreas heraus, dass auch alle aus Mariettes Kitzbüheler Freundeskreis ebenso bedroht wurden. Der Schlagerkomponist Marco West, seine Frau Lena, eine Schauspielerin, die TV-Präsentatorin Ella Kehlmann, der Filmproduzent Gernot Palffy und Ralf Renner selbst. Nach Mariettes Tod breitet sich Panik unter ihnen aus, denn es war eindeutig Mord. Und für Karin und Andreas beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Denn Mariä Himmelfahrt ist noch nicht zu Ende. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
