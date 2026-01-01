Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 5

Soko Kitzbühel (11/15): Schmuckstücke

ORF1Staffel 1Folge 36vom 01.01.2026
44 Min.Folge vom 01.01.2026

Als die Gräfin Schönberg - begleitet von Hannes - beim Kitzbüheler Juwelier Molnar ihr umgearbeitetes Collier abholen will, finden die beiden Molnar tot auf. Erschlagen. Während Karin und Andreas zunächst vermuten, dass der Juwelier von einem Kunden ermordet wurde, bringt sie seine Frau Elena auf die Spur des Reinigungsmannes Wasilewski. Wasilewski war dem Juwelier von der Reinigungsfirma des zwielichtigen Eric Kastner vermittelt worden, der früher im Rotlichtmilieu tätig war. Seit damals hat der Staatsanwalt Dr. Ambach noch eine Rechnung mit Kastner offen und zeigt größtes Interesse für den Mordfall, der noch mysteriöser wird, als auch noch ein Privatdetektiv, der sich beim Haus von Molnar herumtreibt, ums Leben kommt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Erika Marozsan (Elena Molnar) Klaus Rohrmoser (Dr. Ambach) Ottokar Lehrner (Eric Kastner) Jewgenij Sitochin (Wasilewski) Buch: Ralph Werner Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

