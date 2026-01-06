Soko Kitzbühel (14/15): Tödliche Trugbilder (1)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 37: Soko Kitzbühel (14/15): Tödliche Trugbilder (1)
Auf dem Weg zur Ausstellung des hoch gehandelten Kitzbüheler Malers Franz Faber auf Schloss Ambras bricht der Galerist Stefan Kerbler tödlich vergiftet zusammen. Im Schloss warten derweil neben dem Künstler auch der Kunstsammler und Privatversicherer Dr. Paul Kran und Kerblers Ehefrau, die Besitzerin einer Firma für Kunst-Transporte, auf das Eintreffen des höchst dotierten Faber-Bildes "returning home", das extra aus einem New Yorker Museum geschickt wurde. Als die Nachricht vom Mord an Stefan Kerbler eintrifft, und das Gemälde auf einer Innbrücke aus dem Transporter auf spektakuläre Weise geraubt wird, muss die SOKO in mehrere Richtungen ermitteln. Dass Eva Rieper, eine Agentin für Rückversicherungen, auch an dem Fall dran ist, kommt erschwerend dazu. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfing Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Max Tidof (Paul Kran) Jürgen Tonkel (Franz Faber) Nicola Ransom (Eva Rieper) Isabell Gerschke (Melanie Hollaus) Anya Hoffmann (Judith Kerbler) Regie: Marcus O. Rosenmüller Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
