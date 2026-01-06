Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 5

Soko Kitzbühel (15/15): Tödliche Trugbilder (2)

ORF1Staffel 1Folge 38vom 06.01.2026
Soko Kitzbühel (15/15): Tödliche Trugbilder (2)

Soko Kitzbühel (15/15): Tödliche Trugbilder (2)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 5

Folge 38: Soko Kitzbühel (15/15): Tödliche Trugbilder (2)

44 Min.Folge vom 06.01.2026

Eva Rieper, eine Agentin für Rückversicherungen, wurde von einem der Verdächtigen zu Schloss Ambras bestellt. Offenbar soll das geraubte Bild von Franz Faber dort übergeben werden. Karin traut der Agentin nicht und will die Aktion überwachen. Währenddessen gräbt sich Andreas Blitz immer tiefer in das Netz aus Kunstfälschungen und Versicherungsbetrug hinein. Denn der Tod des Galeristen Stefan Kerbler ist nur die Spitze des Eisberges in einem komplexen Fall um wertvolle Bilder, deren Kopien, viele Millionen und einen raffiniert angelegten Mord. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfing Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Max Tidof (Paul Kran) Jürgen Tonkel (Franz Faber) Nicola Ransom (Eva Rieper) Isabell Gerschke (Melanie Hollaus) Anya Hoffmann (Judith Kerbler) Regie: Marcus O. Rosenmüller Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 5
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 5

Soko Kitzbühel Staffel 5

Alle 1 Staffeln und Folgen