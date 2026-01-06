Soko Kitzbühel (15/15): Tödliche Trugbilder (2)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 38: Soko Kitzbühel (15/15): Tödliche Trugbilder (2)
Eva Rieper, eine Agentin für Rückversicherungen, wurde von einem der Verdächtigen zu Schloss Ambras bestellt. Offenbar soll das geraubte Bild von Franz Faber dort übergeben werden. Karin traut der Agentin nicht und will die Aktion überwachen. Währenddessen gräbt sich Andreas Blitz immer tiefer in das Netz aus Kunstfälschungen und Versicherungsbetrug hinein. Denn der Tod des Galeristen Stefan Kerbler ist nur die Spitze des Eisberges in einem komplexen Fall um wertvolle Bilder, deren Kopien, viele Millionen und einen raffiniert angelegten Mord. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfing Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Max Tidof (Paul Kran) Jürgen Tonkel (Franz Faber) Nicola Ransom (Eva Rieper) Isabell Gerschke (Melanie Hollaus) Anya Hoffmann (Judith Kerbler) Regie: Marcus O. Rosenmüller Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick