Soko Kitzbühel (10/15): Mord aus der Luft
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 35: Soko Kitzbühel (10/15): Mord aus der Luft
Am Tag nach einer Konkurrenz des Modellflug-Clubs "Ikarus" wird der Versicherungskaufmann und Club-Präsident Stefan Hartmann beim Mountainbiken im freien Gelände ermordet. Die Mordwaffe: ein mit einer Minibombe bestückter Modell-Helikopter. Des Mordes verdächtig sind für die SOKO Kitzbühel in erster Linie Club-Mitglieder: der deutsche Modellbau-Großhändler Konrad Ortner, der Hersteller optischer Spezialgeräte Christian König und seine Frau Judith, aber auch die ambitionierte Architektin Daniela Hartmann, deren Scheidung kurz bevorstand. Waren es private Motive, die zur Tat führten, oder die Rivalität um sündteure Sammelobjekte unter fanatischen Modellbauern? Auch Hannes scheint von dieser Leidenschaft angesteckt und trägt damit zur Lösung des Falles bei. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Helmut Berger (Konrad Ortner) Pierre Besson (Christian König) Bojana Golenac (Judith König) Gruschenka Stevens (Daniela Hartmann) Buch: Hannes Wirlinger Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
