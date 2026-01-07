Soko Kitzbühel (2/18): WunderskiJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 2: Soko Kitzbühel (2/18): Wunderski
Als der ehemalige Skirennläufer Bernd Pichler nach einem kurzen Telefonat die Skihütte verlässt und zu Tal fahren will, stürzt er, zu einem plötzlichen Ausweichmanöver gezwungen, zu Tode. Obwohl zunächst alles nach einem tragischen Unfall aussieht, wird der Soko bald klar, dass Pichler ermordet wurde. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Skifabrikanten Karl Felber und dessen Sohn Christoph, in dessen Auftrag Pichler ein neues, revolutionäres Skimodell testete. Aber auch Karl Felbers junge Frau und der Bruder des Toten, Ludwig Pichler, scheinen stichhaltige Tatmotive zu haben. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael König (Karl Fellner) Gregor Bloéb (Ludwig Pichler) Franziska Schlattner (Alexandra Felber) Max Urlacher (Christoph Felber) Wilhelm Manske (Josef Köck) Winfried Frey (Oberweger) Regie: Gerald Liegel Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
