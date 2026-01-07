Soko Kitzbühel (1/18): Tödliche WanderungJetzt kostenlos streamen
Während der Präsentation des neuen Horror-Romans des jungen Erfolgsautors Hartmut Richter wird Tina Wolf in einer Höhle erschlagen aufgefunden. Sie war Lektorin des Urban Verlages, der bisher alle Romane Richters herausgebracht hat. Da die Art des Verbrechens und der Tatort exakt einer Szene im neuen Roman nachempfunden sind, scheint klar, dass nur der Autor selbst, seine Übersetzerin und Vertraute, Barbara Ertl, der Verlagsbesitzer Felix Urban oder der Schauspieler Christoph Schrammel als Täter in Frage kommen. Denn nur sie kannten den Inhalt des neuen Buches und die Stationen der im Rahmen einer Winterwanderung arrangierten Präsentation, bei der Höhepunkte des Romans auch szenisch dargestellt wurden. Als alle Verdächtigen auch noch besonders drastische Drohungen erhalten - auch sie nach einem Vorbild aus Richters Romanen - müssen Karin und Andreas befürchten, dass weitere Morde bevorstehen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Stefano Bernardin (Hartmut Richter) Julia Richter (Barbara Ertl) Ulrich Gebauer (Felix Urban) Alexander Duda (Christoph Schrammel) Regie: Gerald Liegel Buch: Hannes Wirlinger Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
