Soko Kitzbühel (7/18): Tod einer Hexe
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 40: Soko Kitzbühel (7/18): Tod einer Hexe
Manchen galt die junge Anka Kubelik, die in ihrer idyllischen Berghütte ermordet wurde, als eine Kräuterhexe. Andere wiederum schätzten sie als jemand, der über die Heilwirkung von Pflanzen besonders gut Bescheid wusste. Zu ihnen zählten vor allem die Gäste der Kur- und Wellness-Klinik „Sonnenhof“ und auch deren ärztlicher Leiter, Dr. Stetten. Sie wussten Ankas Wissen ebenso zu schätzen, wie Hannes, dessen Küche sie mit ihren Kräutern belieferte. Zur Schar der heftigen Gegner aber zählte Dr. Stettens Frau, die ihr Hausverbot erteilt hat und der zwielichtige Heilpraktiker Förnthaler, der in Anka nicht nur eine Konkurrentin sah, sondern auch eine, die um seine Scharlatanerie zu gut Bescheid wusste. Eine von Hannes und der Gräfin gefundene scheintote Katze und Ankas Mutter bringen Karin und Klaus schließlich auf die richtige Spur. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
