Folge 47: Soko Kitzbühel (17/18): Tödliche neue Welt (1)
Bei einer Jagdgesellschaft in der Nähe von Kitzbühel wird Marc Britton erschossen. Das Opfer war Mitglied der ESAF, einer EU-Behörde, die für Lebensmittelsicherheit und Zulassung neuer Produkte zuständig ist. Umso pikanter ist die Tatsache, dass der Veranstalter der Jagd Markus Bauer, mit zwei Partnern die Firma "BauAroma" betreibt, die künstliche Aromen für Lebensmittel herstellt. Ein weiterer Jagdgast ist der EU-Abgeordnete Vielmetti, ein aufbrausender Querkopf und Gegner Markus Bauers. Die SOKO findet rasch heraus, dass Marc Britton verdeckt für OLAF ermittelt hat, die Organisation für Betrugsbekämpfung der EU. Und er hat offenbar herausgefunden, dass Vielmetti Abrechnungen seiner Dienstreisen frisiert hat. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Jörg Schüttauf (Markus Bauer) Liane Forestieri (Lisa Bauer) Karl Fischer (Michael Vielmetti) Nele Mueller-Stöfen (Eva Fellinger) Eckhard Preuss (Franz Glatzer) Valentina Sauca (Julia Lantiqua) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
