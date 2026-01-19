Soko Kitzbühel (18/18): Tödliche neue Welt (2)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 48: Soko Kitzbühel (18/18): Tödliche neue Welt (2)
Bei einer Gesellschaftsjagd wird Marc Britton erschossen. Veranstalter ist Markus Bauer, Inhaber von BauAroma, einer Firma für künstliche Lebensmittelaromen. Unter den Gästen: EU-Abgeordneter Vielmetti, ein hitzköpfiger Gegner Bauers, und die Partner von Bauer, Prof. Glatzer und Dr. Eva Fellinger. Britton war offiziell bei der EU-Behörde ESAF für Lebensmittelsicherheit tätig – doch heimlich ermittelte er für OLAF. Er deckte auf, dass Vielmetti offenbar Reisekosten manipuliert hat. Wer hatte ein Motiv? War es der EU-Abgeordnete, ein persönlicher Konflikt zwischen Bauer und seiner Frau oder entdeckte Britton dunkle Geheimnisse bei BauAroma? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Jörg Schüttauf (Markus Bauer) Liane Forestieri (Lisa Bauer) Karl Fischer (Michael Vielmetti) Nele Mueller-Stöfen (Eva Fellinger) Eckhard Preuss (Franz Glatzer) Valentina Sauca (Julia Lantiqua) Buch: Martin Ambrosch Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick