Soko Kitzbühel (11/18): Roter Wein
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 11: Soko Kitzbühel (11/18): Roter Wein
Beim Finale der internationalen "Trophee du Cabernet" in Kitzbühel, an dem der Australier Frank Kempen, der Besitzer eines weltweiten Wein-Imperiums, Jacques Bellbleu aus dem Bordeaux und Christoph Hohenfels, ein Weinviertler Weinhauer, teilnehmen, wird auf den Gewinner des Wettbewerbs, Bellbleu, ein Gift-Anschlag verübt. Als kurz darauf ein zweiter Finalist Ziel eines Anschlags wird, sieht sich die Soko mit einem komplexen Fall höchst aktueller Konflikte unter den Verfechtern der traditionellen und der industriellen Methoden der Weinerzeugung konfrontiert. Es geht um modernste industrielle Kellertechniken, um die Zulassung von fraktionierten Weinen, das heißt in ihre Geschmacksbestandteile zerlegte und dann künstlich wieder zusammengesetzte Weine, die "feindliche Übernahme" bedrohter Weingüter in aller Welt - und eben um Mord. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Gerd Böckmann (Frank Kempen) Katharina Stemberger (Annemarie Winter) Ludger Pistor (Klaus Friedrich) Johann Adam Oest (Jacques Bellbleu) Christian Spatzek (Christoph Hohenfels) Harald Windisch (Jo Magreid) Regie: Fabian Eder Drehbuch: Eva Rossmann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
