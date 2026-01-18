Soko Kitzbühel (15/16): BetrogenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 45: Soko Kitzbühel (15/16): Betrogen
Der aus Deutschland stammende Programmierer Andreas Eder, der sich eben erst in einer Kitzbüheler Villa eingemietet hat, wird im Wohnzimmer erschossen aufgefunden. Die SOKO findet bei ihm Fotos von Katharina Schneider, der Eigentümerin der Kitzbüheler Multimedia-Agentur "Redstone", von deren Grafikerin Cornelia Koch und dem E-Marketing-Spezialisten Edward Black. Katharina Schneiders Mann, Lukas, ist auf einer Geschäftsreise spurlos verschwunden, die Agentur-Chefin und Black sind seither beruflich und auch privat ein Paar. Für die SOKO stellt sich die Frage: musste Eder deshalb sterben, weil er einem Komplott auf der Spur war? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Philipp Moog (Edward Black) Deborah Kaufmann (Katharina Schneider) Sonja Baum (Cornelia Koch) Philip Köstring (Andreas Eder) Buch: Hannes Wirlinger Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
