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Soko Kitzbühel Staffel 6

Soko Kitzbühel (7/18): Tod einer Hexe

ORF1Staffel 6Folge 7vom 02.03.2026
Soko Kitzbühel (7/18): Tod einer Hexe

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Soko Kitzbühel Staffel 6

Folge 7: Soko Kitzbühel (7/18): Tod einer Hexe

44 Min.Folge vom 02.03.2026

Anka Kubelik, ermordet in ihrer Berghütte, galt manchen als Kräuterhexe, anderen als Expertin für Heilpflanzen. Gäste des "Sonnenhofs" und der Küchenchef Hannes schätzten ihr Wissen. Gegner waren Dr. Stettens Frau und der dubiose Heilpraktiker Förnthaler. Hinweise wie eine fast tote Katze und Ankas Mutter führen das Ermittler-Duo Karin und Klaus zur Lösung. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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