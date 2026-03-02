Soko Kitzbühel (7/18): Tod einer HexeJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 7: Soko Kitzbühel (7/18): Tod einer Hexe
44 Min.Folge vom 02.03.2026
Anka Kubelik, ermordet in ihrer Berghütte, galt manchen als Kräuterhexe, anderen als Expertin für Heilpflanzen. Gäste des "Sonnenhofs" und der Küchenchef Hannes schätzten ihr Wissen. Gegner waren Dr. Stettens Frau und der dubiose Heilpraktiker Förnthaler. Hinweise wie eine fast tote Katze und Ankas Mutter führen das Ermittler-Duo Karin und Klaus zur Lösung. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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Soko Kitzbühel Staffel 6
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