Antonia Rosenstein, Witwe eines wohlhabenden Industriellen und Erbin eines großen Konzerns, wird in ihrem Schloss ermordet. Kurz zuvor hatte sie beschlossen, ihr gesamtes Vermögen einer gemeinnützigen Stiftung zu übergeben. Stunden vor dem Mord treffen sich ihr langjähriger Vermögensverwalter Dr. Michael Stuppreiter, ein begeisterter Skeletonfahrer, und Markus Etz, ein ehemaliger Skeleton-Weltmeister, an der Olympiabobbahn in Igls bei Innsbruck. Zwischen den beiden herrscht keine große Sympathie, zumal Etz mit Antonias Nichte Stefanie liiert ist, die in Kitzbühel eine hoch verschuldete Diskothek betreibt. Für die SOKO Kitzbühel stellt sich nun die Frage: Wer könnte am Tod der Konzernchefin am meisten profitieren? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Andreas Brucker (Michael Stuppreiter) Brigitte Antonius (Antonia Rosenstein) Antje Schmidt (Stefanie Rosenstein) Manou Lubowski (Markus Etz) Carmen Gratl (Ärztin) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
