Folge 2: Soko Kitzbühel (2/18): Mordkomplott
Auf den ehemaligen Geschäftsmann Christian Gruber wird im Gefängnis ein Mordanschlag verübt. Schwer verletzt gelingt ihm die Flucht aus dem Krankenhaus. Gruber wurde vor sechs Jahren wegen Bankraubes und Mordes verurteilt, beteuert jedoch seine Unschuld. Während die SOKO ermittelt, geraten sein früherer Geschäftspartner Thomas Bilek und Zeugin Verena Zank unter Verdacht. Gruber bleibt verschwunden – bis Verena Zank tot aufgefunden wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Johann von Bülow (Christian Gruber) Fabian Busch (Thomas Bilek) Harald Posch (Dr. Schreiner) Julia Cencig (Verena Zank) Sabine Vitua (Dr. Petra Kaufmann) Buch: Hannes Wirlinger Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
