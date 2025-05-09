Soko Kitzbühel: Der Götterbote (2/13)Jetzt kostenlos streamen
Auf einem hochgelegenen Schneefeld findet der Bergführer Trenkwalder einen Meteoriten von beachtlicher Größe, der erst vor kurzem dort eingeschlagen ist. Als Trenkwalder in seiner Wohnung ermordet aufgefunden wird und der äußerst wertvolle Himmelskörper verschwunden bleibt, muss sich die SOKO mit zwei Männer beschäftigen, die von dem Fund wussten und den Stein unbedingt in ihren Besitz bringen wollten: der Hobby-Astronom Prof. Thorwald Drewe und der leidenschaftliche schwedische Sammler Petter Larrsson. Zu den beiden kann den Beamten das Ehepaar Leysch, in dessen Haus der Ermordete gewohnt hat, interessante Hinweise liefern. Der Bürgermeister des Ortes, auf dessen Gemeindegebiet der Meteorit gefunden wurde, beansprucht allerdings ebenfalls ein Besitzrecht auf den Stein und wirft damit neben der Frage nach dem Täter die grundsätzliche Frage auf: wem gehört das, was vom Himmel fällt? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler), Andreas Kiendl (Klaus Lechner), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Christine Klein (Dr. Haller), Rüdiger Vogler (Thorwald Drewe), Loretta Pflaum (Cornelia Leysch), Nicholas Reinke (Dietmar Leysch), Jacob Nordenson (Petter Larsson), Reinhard Forcher (Erwin Rothmayer) u.a.
