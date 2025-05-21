Soko Kitzbühel: Todesängste (4/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 17: Soko Kitzbühel: Todesängste (4/13)
Sein Wissen um die Ängste der Superreichen hat Dr. Florian Adam zu einem begehrten Psychiater gemacht. In Kitzbühel hat sich die Millionärin Heike Heinrich ihm anvertraut. Da wird Dr. Adam von seinem Bruder Alexander kontaktiert, der eindeutige Verbindungen zur süditalienischen Mafia unterhält. Als auf den Psychiater ein Attentat verübt wird, sieht es für die SOKO so aus, als ob die Mafia ihn zur Preisgabe von Patienten-Informationen nötigen will. Karin und Klaus wissen, dass dieser Fall eine Nummer zu groß für sie ist. Doch als Klaus' hochschwangere Freundin in das Fadenkreuz der Mafia gerät, kann er nicht anders, als sich auf ein Spiel mit dem Feuer einzulassen. Mit Kristina Sprenger (Karin Kofler), Andreas Kiendl (Klaus Lechner), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Christine Klein (Dr. Haller), Markus Boysen (Dr. Alexander Adam), Geno Lechner (Heike Henrich), Eckhard Preuss (Dr. Florian Adam), Darina Dujmic (Andrea), Carolin Fink (Expertin), Tonio Arango (Felice Urso) u.a. Buch: Martin Ambrosch Regie: Olaf Kreinsen Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
