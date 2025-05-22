Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 20vom 22.05.2025
44 Min.Folge vom 22.05.2025

Der "Bärenwirt" Martin Gross ist in den Bergen tödlich verunglückt. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, stellt sich bald als offenbar raffiniert angelegter Mord heraus. Als wenig später auch ein Journalist, der dubiose Geschäfte in der Gastro-Branche aufdecken wollte, Opfer eines Anschlages wird, ist die SOKO mit einem komplexen Fall konfrontiert. Letztendlich laufen allerdings alle Fäden in der Küche zusammen - sehr zur Freude von Hannes Kofler, der die Ermittlungen seiner Tochter tatkräftig unterstützt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Petra Kleinert (Klara Gross) Heike Koslowski (Carmen Sörös) Klaus Haderer (Lois Kammerer) Mathias Kahler-Polagnoli (Joe Heizer) Gernot Haas (Pächter) Regie: Gerald Liegel Buch: Eva Rossmann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

