Soko Kitzbühel: Tag der Rache (9/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 22: Soko Kitzbühel: Tag der Rache (9/13)
Der Star-Freeclimber Daniel Winkler hält für eine Redneragentur Motivations-Vorträge. Während einer Demonstration an einer Felswand stürzt er schwer ins Sicherungsseil und verletzt sich dabei. Einige Stunden später geht es für den Vortrags-Teilnehmer Dr. Martin Brunner weniger glimpflich aus. Er wurde offenbar aus seinem Hotelfenster gestoßen. Für die SOKO stellt sich die Frage, ob es zwischen dem Sturz des einen und dem Tod des anderen einen Zusammenhang gibt. Mit Kristina Sprenger (Karin Kofler), Jakob Seeböck (Lukas Roither), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Christine Klein (Dr. Haller), Markus Brandl (Daniel Winkler), Jutta Fastian (Helga Schneider), Katrin Bühring (Mader), Holger Handtke (Wolfgang Ungerböck), Thomas Gassner (Martin Brunner) u.a. Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick