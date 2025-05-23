Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 22vom 23.05.2025
44 Min.Folge vom 23.05.2025

Der Star-Freeclimber Daniel Winkler hält für eine Redneragentur Motivations-Vorträge. Während einer Demonstration an einer Felswand stürzt er schwer ins Sicherungsseil und verletzt sich dabei. Einige Stunden später geht es für den Vortrags-Teilnehmer Dr. Martin Brunner weniger glimpflich aus. Er wurde offenbar aus seinem Hotelfenster gestoßen. Für die SOKO stellt sich die Frage, ob es zwischen dem Sturz des einen und dem Tod des anderen einen Zusammenhang gibt. Mit Kristina Sprenger (Karin Kofler), Jakob Seeböck (Lukas Roither), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Christine Klein (Dr. Haller), Markus Brandl (Daniel Winkler), Jutta Fastian (Helga Schneider), Katrin Bühring (Mader), Holger Handtke (Wolfgang Ungerböck), Thomas Gassner (Martin Brunner) u.a. Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

ORF1
