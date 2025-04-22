Soko Kitzbühel: Fleisch und Blut (11/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 24: Soko Kitzbühel: Fleisch und Blut (11/13)
Irene Kaltenschläger, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, ist in ihrem Haus erschossen worden. Die Leiche wurde von ihrem Ehemann Peter gefunden, die Tatwaffe bleibt verschwunden. Der Privatdetektiv Joe Becker berichtet der SOKO, dass er im Auftrag von Frau Kaltenschläger bei dem Cateringunternehmen Lanz "geschnüffelt" und ihr brisante Berichte übergeben hat. Nach einem Betriebsfest waren nämlich Mitarbeiter der Firma mit Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ist Irene einem Racheakt von Kurt Lanz zum Opfer gefallen oder hatte ihr Mann ganz private Gründe, seine Frau zu beseitigen? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Joram Voelklein (Joe Becker) Johannes Brandrup (Peter Kaltenschläger) Irma Wagner (Irene Kaltenschläger) August Schmölzer (Kurt Lanz) Alexander Held (Dr. Robert Simma) Daniela Wutte (Claudia Magreiter) Norbert Heckner (Dr. Vorisek) Regie: Gerald Liegel Buch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
