Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel: Fleisch und Blut (11/13)

ORF1Staffel 1Folge 24vom 22.04.2025
Soko Kitzbühel: Fleisch und Blut (11/13)

Soko Kitzbühel: Fleisch und Blut (11/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 24: Soko Kitzbühel: Fleisch und Blut (11/13)

44 Min.Folge vom 22.04.2025

Irene Kaltenschläger, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, ist in ihrem Haus erschossen worden. Die Leiche wurde von ihrem Ehemann Peter gefunden, die Tatwaffe bleibt verschwunden. Der Privatdetektiv Joe Becker berichtet der SOKO, dass er im Auftrag von Frau Kaltenschläger bei dem Cateringunternehmen Lanz "geschnüffelt" und ihr brisante Berichte übergeben hat. Nach einem Betriebsfest waren nämlich Mitarbeiter der Firma mit Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ist Irene einem Racheakt von Kurt Lanz zum Opfer gefallen oder hatte ihr Mann ganz private Gründe, seine Frau zu beseitigen? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Joram Voelklein (Joe Becker) Johannes Brandrup (Peter Kaltenschläger) Irma Wagner (Irene Kaltenschläger) August Schmölzer (Kurt Lanz) Alexander Held (Dr. Robert Simma) Daniela Wutte (Claudia Magreiter) Norbert Heckner (Dr. Vorisek) Regie: Gerald Liegel Buch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 9
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel Staffel 9

Alle 1 Staffeln und Folgen