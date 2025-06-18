Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 26vom 18.06.2025
44 Min.Folge vom 18.06.2025

Der Geschäftsführer Bernhard Krüger stirbt bei einem Unfall, doch Schlafmittel in seinem Körper werfen den Verdacht auf Mord. Seine Familie entpuppt sich als undurchsichtige Schlangengrube, und auch sein Konkurrent Dieter Larcher hat Motive. War Krüger einem Geschäfts- oder Privatkonflikt zum Opfer gefallen? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

