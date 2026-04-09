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Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des Teppichs

ORF1Staffel 9Folge 34vom 09.04.2026
Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des Teppichs

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Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 34: Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des Teppichs

44 Min.Folge vom 09.04.2026

Der exzentrische Teppichspezialist Meinrad Klier stirbt nach einem Vortrag durch Vergiftung. Die Ermittlungen führen zu einem wertvollen, verschwundenen Teppich mit mysteriöser Herkunft und angeblichem Fluch, der einst einem persischen Prinzen gestohlen wurde und sich in Kliers Besitz befunden haben soll. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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