Soko Kitzbühel: Tod bei Tisch (4/6)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel
Folge 242: Soko Kitzbühel: Tod bei Tisch (4/6)
Die Nachwuchs-Skiläuferin Eva bricht im Drei-Hauben-Restaurant von Hannes Kofler nach einem exquisiten Menü tot zusammen. Für den bekannten Skimodendesigner Luis Krott sollte sie - zusammen mit Kollegen und Models - ein paar Tage später dessen neue Wintersportkollektion präsentieren. Die "Pochlarner Stuben" müssen geschlossen werden, sowohl Karins Vater als auch Karin und Andreas sind bestürzt. Hat der Mordanschlag aber überhaupt Eva gegolten? Was können die Motive des mutmaßlichen Täters sein: Eifersucht, beruflicher Neid, private Rache? Ein wichtiger Hinweis der Gräfin Schönberg hilft ihnen bei der Aufklärung des Falles. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Marion Rottenhofer (Petra) Anja Stöhr (Dr. Pfaundler) Gerd Böckmann (Luis Krott) Christiane Krüger (Erna Kirchler) Barbara Lanz (Lisa Kirchler) Sebastian Hölz (Hermann Mader) Katrin Ritt (Eva Kuhn) u.a. Buch: Martin Ambrosch Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Manfred Lämmerer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick