SOKO Leipzig
Folge 13: Kranke Gier
44 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Der Mord am Vorstandsvorsitzenden eines Pharmakonzerns erschüttert Leipzig. Der Hauptverdächtige ist dessen eigener Sohn Simon, ein erbitterter Systemkritiker. Doch die Ermittlungen enthüllen ein Netz aus Profitgier und Manipulation in der Pharmaindustrie. Ein lebenswichtiges Krebsmedikament wird aus Gewinnsucht vom Markt genommen - mit fatalen Folgen für kranke Kinder. Als ein Arzt in seiner Praxis tot aufgefunden wird, spitzt sich der Fall weiter zu.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH