SOKO Leipzig
Folge 15: Spielverderber
44 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Die Ermordung des Spielerberaters Arne Weller führt die SOKO Leipzig in die Welt des Profifußballs. Das Nachwuchstalent Oliver Eckstein hatte kurz zuvor seinen Vertrag mit Weller gekündigt - ein schwerer Schlag für den Fachmann. Steht die Tat in Verbindung mit Ecksteins Wechsel zum Konkurrenten Joachim Schicks? Während das Team einem möglichen Skandal auf der Spur ist, bedrohen unerwartete Spannungen zwischen Hajo und Dagmar die Ermittlungen.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH