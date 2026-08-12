SOKO Leipzig
Folge 16: Doktor Tod
44 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Die SOKO steht vor einem Rätsel, als Prof. Gunther Lang tot in seiner Praxis aufgefunden wird - mit einer Giftspritze im Hals. Doch er ist nicht der erste Arzt, der auf diese Art getötet wurde. Bald wird klar: Alle Opfer waren in den 80er Jahren in der DDR an illegalen Medikamententests beteiligt, die bis heute nicht aufgearbeitet wurden. Schnell haben die Ermittler die Aktivistin Rose Neumann im Visier, die den Skandal aufdecken will. Doch ist sie wirklich die Täterin?
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH