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Bewegliche Ziele

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 18vom 14.08.2026
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Folge 18: Bewegliche Ziele

89 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Ein Scharfschütze versetzt eine Kleinstadt in Angst und Schrecken. Drei Tote in kurzer Zeit - die SOKO "Heckenschütze" steht unter Druck. Jan wird als Profiler hinzugezogen, doch sein Kollege Frank Seefeld und er verfolgen gegensätzliche Theorien: Gezieltes Töten oder wahllose Morde? Als Frank Seefeld selbst ins Visier des Täters gerät, inszenieren er und seine Chefin Caro Heisig einen weiteren Mord, um den Täter aus der Reserve zu locken. Doch der Plan birgt Gefahren ...

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